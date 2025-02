Incidente simulato in autostrada, galleria chiusa a Scampitella Domani in galleria a Scampitella la simulazione per verifiche sulla sicurezza

La Società Autostrade per l’Italia SpA (ASPI) – VI tronco di Cassino, in osservanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 264/2006 e nell’ambito della settimana della sicurezza, ha programmato per la mattinata di martedì 25 febbraio 2025 un’esercitazione per la verifica della pianificazione di emergenza della galleria “Scampitella” al km 102+398 della carreggiata est dell’autostrada A16 Napoli-Canosa – Direzione Bari.

L’esercitazione è volta a testare le corrette procedure operative di intervento da parte delle squadre di primo soccorso, il coordinamento tra le stesse e i flussi comunicativi tra gli Enti coinvolti da diramare in caso di emergenza grave agli organi di formazione.

Sarà simulato un incidente stradale all’interno della galleria Scampitella, generato dalla collisione di n. 3 veicoli (1 bus e 2 vetture), con intraversamento del bus con a bordo una scolaresca dell’Istituto omnicomprensivo statale “Francesco de Sanctis” di Lacedonia, i cui ragazzi parteciperanno come figuranti, con conseguente principio di incendio e 2 feriti in codice rosso.

Ai fini dello svolgimento in sicurezza dell’esercitazione, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare soltanto nella canna della galleria interessata, adottando invece lo scambio di carreggiata e il doppio senso di circolazione sulla canna ovest per non impattare eccessivamente sulla viabilità autostradale.

Nell’immediatezza dell’evento simulato, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ricevuta la notizia dalla Sala Operativa di Autostrade per l’Italia e dalla Polizia Stradale, attiverà il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), con la partecipazione di tutte le componenti coinvolte in maniera diretta dalle operazioni di intervento e soccorso: Forze dell’Ordine, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, C.O.T. 118 e del Comitato Provinciale CRI.

Trattasi di un’occasione per testare la reale capacità di coordinamento e di intervento in caso di emergenza. A tal fine, tutte le attività esercitative saranno seguite in diretta con il luogo dell’evento esercitativo dalla Sala Operativa di Protezione Civile di questa Prefettura.