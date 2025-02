Pago Vallo Lauro, raid negli uffici comunali: rubati server e un portatile Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Lauro

di Paola Iandolo

Raid nella notte in Municipio a Pago. I malviventi sono riusciti a portare via i server dagli uffici comunali. Ma non solo. I ladri hanno rubato anche un portatile all’interno degli uffici scolastici vicini.

La ricostruzione

I malviventi, dopo aver forzato una porta finestra,si sono introdotti negli uffici comunali per cercare evidentemente il materiale informatico. Prese di mira anche le attrezzature per la videosorveglianza sul territorio. Il furto è stato scoperto stamattina dal personale dell’ente, che ha immediatamente avvisato il primo cittadino. Il sindaco Antonio Mercogliano ha già esposto denuncia e sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, che stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e rilevare le eventuali tracce lasciate dai malviventi.