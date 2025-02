I carabinieri intensificano i controlli per il contrasto alla criminalità I carabinieri di Mirabella hanno avviato controlli al casello di Castel del Lago

In linea con le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di creare una rete capillare di posti di controllo preventivi, strategici per intercettare soggetti malintenzionati, soprattutto nelle aree più esposte al cosiddetto pendolarismo criminale.

In questo contesto, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di oltre 40 militari, si concentrano principalmente tra i comuni di Venticano e la Valle Ufita.

Proprio a Venticano, durante un controllo nei pressi del casello autostradale di “Castel del Lago”, l’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano ha fermato un’auto sospetta con a bordo tre uomini, tutti con a carico vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. A seguito della perquisizione, uno degli occupanti è stato trovato in possesso di una modica quantità di eroina e segnalato alla Prefettura per le conseguenti misure amministrative. Nei confronti dei tre è stata inoltre avanzata proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Sempre nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Gesualdo hanno tratto in arresto un uomo del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione per una condanna relativa a maltrattamenti in famiglia. L’arrestato dovrà ora scontare una pena di tre anni di reclusione.

L’attenzione dell’Arma verso il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti resta alta: il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino affianca all’attività repressiva un’importante campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole della provincia.