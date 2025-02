Spaventoso incidente frontale sul fondo Valle Ufita: due feriti/VIDEO Lo scontro tra due auto nel territorio a confine tra Carife e Guardia Lombardi

E' di due feriti il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 281 Fondo Valle Ufita, al confine tra Carife e il bivio che porta a Guardia Lombardi, alla località Fiumara.

Nel violento scontro, per cause in corso di accertamento sono rimaste coinvolte una fiat tipo guidata da una donna di Vallesaccarda di 59 anni e una clio condotta da un 23enne di Guardia Lombardi. Ad avere la peggio quest'ultimo.

Ad estrarre la donna rimasta incastrata tra nell'abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere sono stati i vigili del fuoco di Grottaminarda insieme ai sanitari del 118.

Entrambi i feriti sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Sono in codice rosso. Condizioni stabili per la donna, mentre per il 23enne i sanitari stanno valutando la possibilità di un trasferimento probabilmente in eliambulanza.

Ad effettuare i rilievi e a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi immediatamente giunti sul luogo dell'incidente. Particolarmente scivoloso e a rischio il luogo dell'impatto a causa della presenza di olio sull'asfalto. Ad effettuare tempestivamente il ripristino post incidente l'impresa sicurezza e ambiente Ciullo da Grottaminarda.