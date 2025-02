Parolise, scomparsa Petroccione: i primi cinque indagati accusati di omicidio Nei loro confronti le accuse sono anche di abbandono di incapace

di Paola Iandolo

Primi cinque indagati per l'allontanamento dalla rsa di Parolise, di Raffaele Petroccione. In giornata dovrebbe essere eseguital'autopsia di Raffaele Petroccione dopo il conferimento incarico previsto per le ore 11. Il pm Luigi Iglio in mattinata conferirà l'incarico al medico legale Giovanni Zotti per stabilire le cause che hanno provocato la morte dell’ anziano - ritrovato lunedì privo di vita nelle campagne di Salza Irpina - che per alcuni giorni se ne erano perse le tracce a seguito dell’allontanamento da una Rsa di Parolise.

Primo accertamento per far luce sull'inchiesta aperta, dopo la denuncia dei familiari dell’anziano, difesa dall’ avvocato Armando Cogliano. Si indaga per omicidio e abbandono di incapace per accertare eventuali responsabilità in caopo alla struttura dalla quale il 12 febbraio, Raffaele Petroccione si è allontanato.