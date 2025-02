Furti ad Ariano, serata movimentata: forze dell'ordine danno la caccia ai ladri Un fenomeno che non si riesce in alcun modo a sconfiggere

Ancora due intrusioni da parte dei ladri. E' accaduto in localtà Bagnara alle spalle di contrada Santa Barbara e nella vicina zona Foresta nei pressi del complesso Incontro.

Polizia e carabinieri stanno dando la caccia ai malviventi in queste ore. L'ultimo avvistamento sarebbe stato segnalato a piedi nelle campagne di contrada Manna. Un fenomeno che non si riesce in alcun modo a sconfiggere nell'arianese.

Pochi giorni fa le incursioni notturne in contrada Orneta in diverse pertinenze. In una struttura disabitata hanno addirittura bivaccato all'interno, dopo aver portato via due automezzi, ritrovati successivamente nel salernitano a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro dalle forze dell'ordine, dopo essere stati abbandonati.