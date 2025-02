L'ultimo saluto a Raffaele Petroccione, maestro del Carro di Fontanarosa Venerdì pomeriggio i funerali

Si terranno venerdì pomeriggio a Fontanarosa i funerali di Raffaele Petroccione, l'81enne trovato morto in campagna a Salza Irpina, dopo che si era allontanato dalla rsa in cui viveva. La comunità di Fontanarosa è in lutto per la scomparsa di Raffaele Petroccione, l'uomo che ha dedicato oltre 60 anni alla realizzazione del celebre Carro di Fontanarosa. Il funerale si terrà venerdì pomeriggio alle ore 15:30, presso la Chiesa di San Nicola Maggiore, dove amici e familiari si riuniranno per l'ultimo saluto a questo maestro dell'arte locale.

Un'icona della unicità e tradizione

Falegname di professione, Raffaele Petroccione è stato il riferimento per la costruzione del Carro di Fontanarosa, un'opera imponente che incarna l'anima storica e culturale del paese. La sua maestria artigianale e il suo instancabile impegno hanno reso questa tradizione un autentico patrimonio artistico e culturale.

L'indagine della Procura

La notizia della scomparsa di Raffaele Petroccione dalla RSA di Parolise ha suscitato grande commozione. Dopo il ritrovamento del corpo e l'autopsia, la salma è stata riconsegnata ai familiari. Tuttavia, la Procura ha avviato un'inchiesta per chiarire le circostanze del decesso e far luce su eventuali responsabilità.