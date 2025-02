Telefonini e droga in carcere: sequestro degli agenti a Sant'Angelo dei Lombardi Il commento dell'Osapp

Nuovo sequestro della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Nella mattinata di martedì, all’interno della terza sezione, sono stati scoperti e sequestrati due smartphone perfettamente funzionanti, occultati tra i rifiuti. Questo ennesimo ritrovamento si aggiunge a una lunga serie di operazioni condotte dal Personale di Polizia penitenziaria, che dall’inizio dell’anno ha intercettato e sottratto alla disponibilità illecita dei detenuti 9 telefoni cellulari, 6 caricabatterie e 120 grammi di hashish solo nel mese di gennaio. "Nel mese in corso, sono stati già sequestrati altri 3 telefoni e 4 caricabatterie. Il Segretario Generale dell’Osapp, dott. Leo Beneduci, ha espresso il massimo apprezzamento per il lavoro svolto dagli Agenti, sottolineando il loro impegno e la encomiabile professionalità dimostrata nonostante le difficili condizioni operative. “La Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi è ormai un ‘Carcere di Frontiera’, dove il Personale lavora in costante stato di emergenza a causa della carenza di organico e della presenza di detenuti problematici trasferiti da altre strutture per motivi disciplinari. L’istituto, un tempo considerato un’eccellenza nazionale, sta vivendo un progressivo declino a causa di scelte gestionali inadeguate. Nonostante le difficoltà, gli Agenti continuano a garantire la sicurezza con dedizione e capacità straordinarie. È necessario un intervento non più rimandabile delle autorità competenti per ripristinare condizioni lavorative dignitose e adeguate a fronteggiare le sempre più complesse criticità del sistema penitenziario”, ha dichiarato Beneduci dell'OSAPP Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.