Auto in fiamme nella notte a Grottaminarda, indagano i Carabinieri In via Fontanelle paura e fiamme

Simonetta Ieppariello

giovedì 27 febbraio 2025 alle 12:46



Le fiamme che hanno avvolto il veicolo somo state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni e ad altri veicoli in sosta