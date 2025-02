Pestaggio a Cesinali, comune parte civile. Della Sala: così diamo l'esempio Il caso del giovane picchiato a Cesinali, il consiglio comunale

Giovane picchiato a Cesinali, ieri la seduca consiliare sul tema nel piccolo comune guidato da Dario Fiore. Connie Della Sala, nella sua doppia veste di consigliera di Aiello e presidente Cif, ha espresso una posizione decisa e forte riguardo l'episodio di violenza a Cesinali.

"Il consiglio comunale convocato dal Sindaco Dario Fiore- spiega Della Sala- e dall'amministrazione di Cesinali ha ricevuto il pieno appoggio di Della Sala, che ha spiegato come l'attenzione alta sul tema sia necessaria". Un episodio che, secondo Della Sala, doveva essere affrontato con la giusta fermezza e senza alcuna esitazione.

Il coraggio della giunta Fiore: bene così

"La giunta Fiore ha mostrato grande determinazione nel voler procedere con la costituzione come parte civile in fase processuale. Le dichiarazioni del sindaco e della giunta hanno evidenziato la volontà di non fermarsi finché giustizia non sarà fatta, dando così un chiaro messaggio contro ogni forma di impunità". Un approccio che Della Sala ha definito esemplare e fondamentale per mantenere alta la fiducia nella giustizia.

La comunità unita contro la violenza

La partecipazione al consiglio comunale è stata significativa: erano presenti istituzioni, associazioni e la società civile, tutti impegnati a combattere la violenza. La Della Sala ha sottolineato l'importanza di unire le forze per affrontare queste problematiche, facendo della comunità un alleato cruciale nella lotta contro la violenza e il disagio sociale.

Il caso Aiello

Un momento di grande dibattito è stato causato dalla presenza del primo cittadino di Aiello, che, nonostante non abbia mai convocato un consiglio ad acta riguardo altri gravi episodi, ha partecipato all'incontro a Cesinali. Questo comportamento ha sollevato più di una perplessità, facendo emergere una chiara contraddizione nelle sue scelte politiche.

Istituzioni siano esempio

Connie Della Sala, in qualità di presidente di Cif Aiello, ha ribadito l'importanza di prevenire il disagio sociale. È fondamentale che le istituzioni, insieme alla società civile, siano in grado di intervenire tempestivamente per riconoscere i segnali di disagio prima che degenerino in atti di violenza. La Della Sala ha chiarito che non è più possibile restare indifferenti di fronte a questi fenomeni, poiché riguardano l'intera comunità.

Le proposte di Connie Della Sala

Infine, Connie Della Sala ha sottolineato che i valori fondamentali su cui si deve costruire una società sana sono cultura, educazione, rispetto e civiltà. Solo partendo da questi principi si può sperare di creare un ambiente in cui la violenza non abbia spazio, e la prevenzione diventi il primo strumento di difesa. La comunità deve lavorare insieme per garantire un futuro più sicuro per tutti.