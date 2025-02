Avellino, irpino accoltella giornalista a Bari: arrestato in flagranza di reato Il 70enne irpino è stato tradotto in carcere e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria

di Paola Iandolo

G. M., 70enne originario di Aiello del Sabato, è stato arrestato in flagranza, con l’accusa di tentato omicidio, dai carabinieri di Bari, dopo l’accoltellamento di un 51enne, residente nello stesso condominio a Bari. Il settantenne, irpino con precedenti di polizia, avrebbe accoltellato M.E., un giornalista 51enne che ha lavorato per Antenna Sud.

L'autore del tentato omicidio ha atteso la vittima, che stava per rientrare a casa, di fronte alla porta dell’ascensore, dove lo ha colpito ripetutamente al collo ed al viso, ferendosi anch’egli a sua volta in maniera non grave. La vittima si trova tuttora ricoverata, in pericolo di vita, presso il Policlinico di Bari. La prognosi resta riservata.

G.M. è originario di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Stando a quanto emerso, l’accoltellamento è avvenuto nell’ascensore della palazzina, attorno alle 23 di ieri. Il coltello da cucina è stato ritrovato dai militari nel vano dell’ascensore. Contestate le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, riconducibili a dissidi legati lavori di manutenzione nella palazzina. G.M. già nel 2018 era statoraggiunto da un ammonimento emesso dal Questore, per poi essere condannato nel 2019 e nel 2022 per atti persecutori commessi ai danni del giornalista e della famiglia di quest’ultimo.

In corso ulteriori indagini e approfonditi accertamenti da parte degli agenti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari. L'arma bianca utilizzata per accoltellare il giornalista è stata sottoposta a sequestro. L’indagato è stato dichiarato in arresto e verrà tradotto presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa di udienza di convalida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.