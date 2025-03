Avellino, Dolce Vita: rigettata la richiesta di proroga delle indagini Il gip Giulio Argenio ha rigettato perchè la richiesta è stata presentata oltre i termini

di Paola Iandolo

Dolce Vita, niente proroga delle indagini. Il gip Giulio Argenio ha sciolto la riserva respingendo la richiesta avanzata dal pm di altri sei mesi di indagini. A distanza di ventiquattro ore dalla celebrazione dell'udienza camerale fissata dal gip, è arrivata la decisione. Il filone bis sull'inchiesta Dolce Vita va chiuso entro dieci giorni con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini firmato dal pubblico ministero. A determinare la decisione del gip Argenio, la richiesta presentata tardivamente oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari. IL gip precisa che pur procedendosi per il reato di associazione (416 cp) non trova appplicazione la sospensione feriale dei termini.

L'opposizione

A presentare opposizione alla richiesta dei pubblici ministeri titolari dell'inchiesta le difese degli indagati nel filone parallelo a quello principale su "Dolce Vita". Le difese si sono di fatto opposte ad eventuali proroghe. A decidere sulla questione, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio. Quest'ultimo non ha concesso la proroga in automatico, ma ha fissato un’udienza in camera di consiglio, terminata da poco, per decidere sulla proroga delle indagini preliminari notificata a diciotto indagati nel cosiddetto “filone bis” dell’inchiesta Dolce Vita. Al momento il gip si è riservato sulla decisione.