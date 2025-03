Dolce Vita, Petrillo sulla mancata proroga: "Richiesta oltre i termini di legge" I ritardi nella presentazione della richiesta era stata evi9denzata già ad ottobre da Petrillo

di Paola Iandolo



"Non mi aspettavo una decisione diversa, dal momento che la richiesta di proroga, come riconosciuto in udienza dallo stesso ufficio del Pubblico Ministero, e come da me evidenziato sin dallo scorso ottobre, era stata presentata abbondantemenre oltre il termine di legge". A precisarlo l'avvocato dell'ex sindaco Gianluca Festa, l'avvocato Luigi Petrillo. "Ora attendiamo che la Procura ci dica cosa intende fare delle indagini, al netto di quelle svolte oltre il primo settembre del 2024, non utilizzabili nei confronti di Gianluca Festa, proprio in conseguenza del provvedimento notificato oggi ed emesso dal gip Giulio Argenio. Nel frattempo, credo sia giusto precisare che allo stato tutte le notizie divulgate sino ad ora relative a filoni e proroghe bis sono destituite di fondamento: allo stato l'unica richiesta di proroga che ci è stata notificata è stata rigettata".