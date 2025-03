Avellino, incidente stradale sulla Variante: auto si ribalta Soccorsi sul posto

Grave incidente stradale sulla variante est di Avellino. E' successo nei pressi del Carcere di Bellizzi Irpino. Secondo una primissima ricostruzione a scontrarsi sarebbero state due auto, una Smart e una Renault. L'impatto è stato molto violento tanto da far ribaltare una delle due vetture. Paura per i conducenti dei veicoli che fortunatamente sembra che non siano rimasti feriti gravemente. Sul posto sono subito arrivati tempestivamente i sanitari e soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. I caschi rossi hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Gli agenti della polizia municipale stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, garantendo al contempo il deflusso del traffico veicolare in transito.