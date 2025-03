Incidente auto contro bici a Bonito: dodicenne sotto osservazione Dinamica al vaglio dei carabinieri

E' sotto osservazione al Santobono a Napoli il dodicenne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Bonito. Era in sella alla sua bici quando per cause in corso di accertamento è rovinato al suolo dopo l'impatto violento con un'auto. Il conducente si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

Il bambino soccorso dai sanitari del 118 è stato prima trasportato in ospedale al Moscati ad Avellino e da qui trasferito a Napoli. Dinamica dell'incidente al vaglio carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano.