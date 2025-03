Avellino, il Csm vota per la presidenza del Tribunale: arriva Francesca Spena Solo qualche giorno fa il saluto del presidente facente funzione, Roberto Melone

di Paola Iandolo

Sono stati votati all'unanimità dal plenum del Csm, Francesca Spena presidente del Tribunale di Avellino, Gianmarco Marinai come nuovo presidente del Tribunale di Siena e Marco Viglino presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Per la prima volta nella storia giudiziaria irpina, una donna guiderà il Tribunale di Avellino. Francesca Spena, è stata magistrato della Corte di Cassazione ed ora sarà la nuova Presidente del Tribunale di Avellino.

Sempre all'unanimità sono state votate nel pomeriggio le nomine di Antonio Stefano Stefani, Susanna Terni, Ilaria Gentile e Francesca Maria Mammone come presidenti di Sezione del Tribunale di Milano- settore civile. All'unanimità è stata approvata anche la nomina del nuovo procuratore aggiunto di Napoli Giuseppina Loreto, del nuovo presidente aggiunto-sezione gip del Tribunale di Bologna Domenico Truppa, del nuovo presidente di sezione del Tribunale di Palermo-settore penale Vittorio D'Antoni Alcamo e del nuovo presidente della sezione Lavoro della Corte di Appello di Napoli Vincenza Totaro.

Intanto anche alla guida della Procura di Avellino potrebbe esserci a breve un cambio. Infatti il procuratore Domenico Airoma è in corsa per Napoli Nord. Airoma ha già lavorato nell'ufficio giudiziario di Aversa, come procuratore aggiunto, prima di arrivare ad Avellino.