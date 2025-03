Mercogliano, gestione illecita di rifiuti: imprenditore denunciato L’intera area di circa 300 metri veniva posta sotto sequestro

Nell’ambito di attività di controllo sulla gestione illecita di rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciavano un

imprenditore. Le indagini hanno permesso di verificare che l’uomo, in qualità di amministratore unico di una società dedita alla lavorazione e verniciatura di materiale ferroso, aveva depositato in modo incontrollato, rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione edile.

Inoltre, veniva accertato che i reflui industriali prodotti dal dilavamento del piazzale aziendale, in assenza di autorizzazione, venivano scaricati mediante un sistema di regimentazione e successivo convogliamento in griglie all’interno della rete fognaria comunale. Pertanto, alla luce degli illeciti accertati, il titolare dell’azienda, un 25 enne del posto, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e l’intera area di circa 300 metri veniva posta sotto sequestro. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.