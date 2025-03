Scompare da casa: 75enne trovato morto dopo ore, tragedia a Pietrastornina L'uomo era scomparso ieri. Le ricerche sono andate avanti anche con mezzi aerei

Dopo ore di attesa e apprensione, è stato trovato senza vita il 75enne scomparso nel nulla ieri a Pietrastorina. Dramma nelle campagne del paese, dove poche ore fa forze dell'ordine e vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo di cui non si avevano notizie da ieri.

I vigili del fuoco del Comando di Avellino sono stati impegnati sin dalla giornata di ieri, 5 marzo 2025, alle ore 19:00 circa, su richiesta dei Carabinieri della locale stazione, per la ricerca dell'anziano. Residente nel comune di Pietrastornina, l'uomo si era allontanato dalla sua abitazione in via Salvatori, facendo perdere le proprie tracce. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre specializzate, tra cui unità cinofile, TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), e squadre provenienti da diversi comandi della Campania e del Lazio. Sul posto è intervenuto anche il nucleo alpinistico della Guardia di Finanza, con il supporto di un loro elicottero, il Soccorso Alpino e un elicottero dei Vigili del Fuoco, il Drago 69.

I mezzi aerei, coordinandosi con le unità del comando avanzato dei vigili del fuoco presenti sul terreno, hanno raccolto tutte le informazioni necessarie per le operazioni di perlustrazione. Alle ore 12:00 circa di oggi, 6 marzo 2025, il disperso è stato localizzato in una radura poco distante dalla sua abitazione, purtroppo privo di vita.