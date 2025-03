Avellino, accoltella il compagno dell'ex moglie in pieno centro Si indaga per fare chiarezza sull'inquietante episodio avvenuto la scorsa notte

di Paola Iandolo

Accoltella al volto il compagno dell'ex moglie. L’agguato nel cuore della notte in Viale Italia ad Avellino. Il 42enne ferito non corre pericolo. Fermato l’aggressore: è un 40enne della provincia di Avellino, mentre la vittima è della provincia di Napoli.

La ricostruzione

Notte di terrore in pieno centro ad Avellino. Il fatto si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo viale Italia. Il 40enne avrebbe dapprima speronato la vettura della donna. In suo aiuto sarebbe arrivato anche il compagno, allertato dalla donna. Ma appenagiunto sul posto è stato aggredito dall'ex marito compagno con il coltello. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della Sezione Volanti e dai colleghi della Squadra Mobile. Si indaga per fare piena chiarezza sulla vicenda.