Avellino, lo operarono al rene sano: due dei tre medici rinviati a giudizio Il processo per due medici inizierà il prossimo 29 settembre davanti al gup Calabrese

di Paola Iandolo

Lo operano per asportare un tumore dall’uretere destro, ma intervengono sul lato sano. Intervento chirurgico effettuato nel 2020 in una nota clinica della periferia cittadina.Rinviati a giudizio due di tre medici - F. S. e M.D. M. - accusati di omicidio e lesioni colpose in cooperazione e di aver cagionato la morte di E. C. sopraggiunta il 23 ottobre del 2020 dopo l’intervento chirurgico per una grave insufficienza renale da idronefrosi destra.V.T. è stata assolta con la formula "il fatto non sussiste". Il processo inizierà il 29 settembre prossimo davanti al giudice Calabrese.

Gli accertamenti peritali

I consulenti nominati dalla procura di Avellino le scorse settimane hanno eseguito gli accertamenti peritali per analizzare la documentazione acquisita e redatta prima del decesso per far luce sul caso. Tutto ruota attorno a una serie di errori e omissioni compiuti da parte dei medici prima ancora di sottoporre E.C. all’intervento chirurgico, fino ad arrivare ad operare il lato sano, con esiti nefasti per il paziente. I tre imputati sono difesi dagli avvocati Alberto Biancardo, Alfonso Laudonia, Orlando Sasso, Fabio Tulimiero e Claudio Sgambato.