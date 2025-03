Il Procuratore Generale Policastro ad Avellino: "E' un punto di riferimento" aaa

di Paola Iandolo

Aldo Policastro, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, ha fatto tappa al tribunale di Avellino per incontrare il procuratore Domenico Airoma. Una visita importante quella in città nel quadro delle sue iniziative.

"Questa è una linea che ho già tracciato e avviato, e che quindi sto continuando. Non è un caso che io sia qui in visita ad Avellino, poiché rappresenta un punto di riferimento importante per una serie di indagini e attività."

Durante la sua visita, il Procuratore Generale ha incontrato i colleghi, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il presidente del Tribunale. "Credo che la giustizia debba coinvolgere tutti in un progetto comune", ha affermato Policastro, rimarcando l'importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni.

Policastro ha inoltre sottolineato che "l'attività sul territorio consiste sempre nel coordinamento e nella vigilanza, affinché tutti gli uffici inquirenti possano rendere giustizia in tempi più rapidi, in modo efficiente e coordinato". L’obiettivo è garantire un'efficace amministrazione della giustizia, in grado di rispondere prontamente alle esigenze del territorio.