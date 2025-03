Avellino, pony legato e abbandonato: interviene il Comune con un avviso Dopo il salvataggio e la cura dell'animale ora si passa ai risvolti legali

di Paola Iandolo

Rischia 9mila euro di multa il proprietario del pony abbandonato in via Morelli e Silvati il mese scorso. Dopo l’intervento delle istituzioni preposte e il salvataggio dell’animale che era stato lasciato vagare per la città senza protezione - mettendo a rischio l’incolumità in primis del pony stesso e poi quella dei cittadini - si passa ora ai risvolti legali della questione.

Sullo sconcertante episdoio è intervenuto il Comune di Avellino. La sindaca Laura Nargi ha firmato un avviso rivolto al proprietario dell’animale: “Si tratta di un pony femmina, con mantello bianco e marrone, di circa un anno di età, privo di sistemi di identificazione. Si invita il proprietario dell’animale a dichiararsi per la notifica dei seguenti provvedimenti: salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti dalla legge, inclusi i ritardi e le mancate dichiarazioni di nascita degli equini, se è impossibile l’identificazione e la rintracciabilità dell’animale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9mila euro. Al proprietario saranno addebitate le spese di cattura e trasporto dell’animale”.