Avellino, scontro tra bus e due auto in via Tedesco: due persone ferite Notevoli le ripercussioni sul traffico lungo l'arteria di collegamento tra Avellino e Atripalda

di Paola Iandolo

Spaventoso incidente in via Francesco Tedesco. Lo scontro ha visto coinvolte due automobili e un autobus. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Sul posto è giunta un’ambulanza per prestare le cure necessarie ai due feriti.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. Non è escluso che alla base del sinistro vi sia stata una manovra azzardata o un guasto tecnico. Ipotesi che sono al vaglio delle forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi. L’incidente ha provocato rallentamenti alla viabilità, con inevitabili disagi per gli automobilisti e per i passeggeri del trasporto pubblico.