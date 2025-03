Avellino, accoltellamento in viale Italia: sequestrati gli indumenti del 41enne Il 41enne denunciato è indagato a piede libero e sono in corso ulteriori accertamenti

di Paola Iandolo

Il 41enne di Monteforte Irpino che ha ferito il compagno dell'ex compagna, lungo Viale Italia ad Avellino, è accusato di atti persecutori, lesioni aggravate e danneggiamento.Accuse contestate in via provvisoria a M.N. autore - secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile di Avellino - di un inseguimento con speronamento ai danni della sua ex compagna e dell’aggressione con un oggetto da taglio, un coltello verosimilmente, ai danni di un uomo, di origini napoletane, intervenuto per difenderla. Forse ad intervenire sarebbe stato il nuovo compagno della donna.

Il 41enne - dopo la denuncia presentata dall'ex compagna - ha ricevuto un’informazione di garanzia da parte della Procura di Avellino. Il magistrato che coordina le indagini, il pm di turno Luigi Iglio, ha convalidato il sequestro di alcuni indumenti sporchi di sangue in uso al 41enne. Nei prossimi giorni ci sarà una comparazione con il DNA dell’uomo aggredito. Anche il 41enne, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria, avrebbe fatto ricorso alle cure mediche. Al vaglio degli agenti della Squadra Mobile di Avellino sia le fasi precedenti al ferimento che quelle della violenta aggressione.