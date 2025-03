Prosciolto dall'accusa di violenza sessuale aggravata un uomo di Avellino Accolta l'istanza avanzata dai suoi legali

Un uomo di Avellino, accusato di violenza sessuale aggravata dal legame di ex coniuge della presunta vittima, è stato prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare perchè il fatto non sussiste. L'imputato difeso dagli avvocati Federico Guerriero e Sofia Colarusso ha visto accogliere l'istanza avanzata dai suoi legali, con sentenza di non luogo a procedere, dopo che la Procura della Repubblica ne aveva chiesto il rinvio a giudizio.

La difesa dell’imputato, dal canto suo, ha messo in luce la manifesta inidoneità degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari a supporto dell'accusa, la contraddittorietà e l’insufficienza del quadro probatorio, nonché l’inesistenza della condotta contestata.

D'altro canto, gli avvocati mediante il deposito di documentazione a corredo dell’arringa hanno disvelato il reale contesto relazionale e familiare sotteso al procedimento penale, incardinato a seguito della querela presentata dall'ex moglie dell’imputato, dal quale contesto emergeva l'assenza di qualsivoglia forma di violenza nei confronti della donna.