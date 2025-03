Avellino, sradicano e rubano albero di mimosa a rione Parco: 3 denunce Trovato anche l'albero sradicato e trafugato. Era stato ridotto a ramoscelli pronti per la vendita

Il Personale della Polizia di Stato, nella serata del 6 marzo u.s., all’esito degli approfondimenti investigativi avviati dopo l’acquisizione, tramite fonti aperte (social network), della notizia – divenuta virale – riguardante il furto di parte del fusto di un albero di mimose in un’area verde pubblica ubicata in via Generale Rotondi ad Avellino, ha individuato tre persone gravemente indiziate del fatto reato, successivamente deferite alla competente A.G..

In particolare, personale della Squadra Mobile, grazie all’assunzione di informazioni da parte dei cittadini residenti nelle vicinanze di quel luogo, ha individuato dapprima il veicolo utilizzato per trasportare il fusto e i rami di mimosa e successivamente anche l’abitazione dell’intestatario del veicolo in un Comune limitrofo la città di Avellino. Presso quel domicilio, è stato rinvenuto l’intero provento del reato comprensivo dei ramoscelli di mimosa, riposti all’interno di secchi di acqua, verosimilmente già pronti per la successiva vendita in occasione della Festa della donna.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.