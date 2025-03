Ariano, rubavano merce nei supermercati: la polizia denuncia quattro persone Erano in quattro ad agire: un uomo e tre donne

Rubavano con faciltà nei supermercati riuscendo ad eludere i controlli e a baypassare i sistemi di allarme. Pensavano di farla franca anche nell'ultimo week end ma la polizia li ha intercettati.

E' accaduto ad Ariano Irpino lungo la statale 90 delle puglie. E' qui che grazie al fiuto degli agenti, e al piano di monitoraggio del territorio fortemente voluto dal questore Pasquale Picone, attraverso la verifica continua dei flussi veicolari lungo la trafficata arteria che collega la Campania alla Puglia, è stata fermata un'auto condotta da un uomo di nazionalità rumena.

La pattuglia ha subito notato qualcosa di strano. Sui sedili posteriori della vettura e a terra, sparsi ovunque, vi erano prodotti alimentari e di altro genere non imbustati. L'uomo non aveva scontrini con sè e non ha saputo giustificare in un primo momento la provenienza della merce. Messo alle strette ha confessato poi di averla trafugata.

In pochi minuti attraverso un grande lavoro di squadra, con l'ausilio di rinforzi del commissariato arianese diretto dal vice questore Giulio Masini, si è riuscuti a beccare tre donne appartenenti alla banda, specializzate proprio in questo tipo di furti nei negozi e supermercati. Tutti e quattro sono sono stati condotti in commissariato, denunciati e muniti di foglio di via obbligatorio.