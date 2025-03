Uomo bloccato sotto un ramo: intervento dei Vigili del Fuoco a Lioni Personale del 118 sul posto: arrivo al Campo Coni con l'elicottero e trasferimento al Moscati

Intervento di soccorso da parte del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lioni per una persona coinvolta sotto un ramo. Alle 9 la squadra è stata allertata dalla centrale operativa di via Zigarelli. Un uomo era rimasto bloccato sotto un grosso ramo mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul proprio fondo agricolo. "I Vigili del Fuoco, giunti sul luogo dell'incidente, hanno collaborato con il personale medico del 118. Dopo aver stabilizzato il malcapitato, è stata fornita assistenza fino all'arrivo dell'elicottero del 118. L'elicottero ha effettuato il verricellamento del ferito trasportandolo al campo CONI di Avellino, dove è stato assistito da un’altra squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale. In seguito, il ferito è stato trasferito all'Ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie. L'intervento ha visto la partecipazione anche di altre unità di soccorso: due ambulanze, una di Lioni e una di Sant'Angelo dei Lombardi, i Carabinieri di Lioni e il nucleo Alpini della Guardia di Finanza, tutti impegnati nel coordinamento e nell’assistenza".