Baby gang profana statua di San Pio in piazza: video choc e polemiche La denuncia di Borrelli: gesto inqualificabile, sub-cultura che riguarda troppi giovanissimi

Un gruppo di ragazzini che si arrampica sulla statua di San Pio e compie gesti sacrileghi e irrispettosi. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha pubblicato il video dalla piazza di Baiano.

Le immagini hanno scatenato polemiche e indignazione.

"Quello di Baiano è un gesto inqualificabile frutto di una sub-cultura che caratterizza sempre più spesso l'agire di tanti giovanissimi inebriati dalla violenza, da una profonda ignoranza e da un degrado morale preoccupanti. I protagonisti di questa vergogna possono essere facilmente identificati e puniti come meritano, ma di certo le loro famiglie non possono chiamarsi fuori dal disastro sociale che stanno producendo. Le responsabilità devono ricadere anche su di loro perché di certo non è tollerabile che le evidenti incapacità genitoriali vengano pagate dall'intera comunità", il commento del deputato.