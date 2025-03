Si ferisce alla testa nei boschi, operaio trasferito in elicottero al Moscati Trauma alla testa per un operaio: l'intervento del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco

Era impegnato in alcuni lavori boschivi in località "Oppido", quando è rimasto vittima di un incidente che gli ha provocato un trauma alla testa. Il Soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto, insieme ai vigili del fuoco, per soccorrere un uomo nel territorio di Lioni.

L'équipe tecnica e sanitaria, sbarcata al verricello dall’elicottero, ha stabilizzato l’uomo assieme alla squadra terrestre del Soccorso alpino e speleologico.

L'operaio è stato imbarellato e recuperato al verricello a bordo dell'elicottero per poi essere trasferito all'ospedale "Moscati" di Avellino.