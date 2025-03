Contrada, 41enne trovato senza vita: inutili i soccorsi Dolore e cordoglio in paese

Tragedia a Contrada, dove ieri sera un uomo di 41 anni è stato trovato privo di vita nel portone della propria abitazione. Inutili i soccorsi. Dopo il tragico ritrovamento, i carabinieri della locale stazione sono prontamente intervenuti per eseguire i primi rilievi di rito. La salma è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta ad approfonditi accertamenti medico-legali per stabilire le cause del decesso. Dolore e sgomento in paese, dove la notizia si è diffusa rapidamente.