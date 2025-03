Avellino, pestaggio nel carcere di Bellizzi: sono due gli indagati irpini L'aggressione è avvenuta il 22 ottobre 2024 presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino

di Paola Iandolo

Sono C.S.F ventenne avellinese e F.G. ventottenne avellinese raggiunti dall'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Avellino. Sono accusati insieme ad altri detenuti di aver picchiato brutalmemente Paolo Piccolo, venticinquenne napoletano ristretto a Bellizzi.

Gli altri detenuti raggiunti dalle misure sono:

O.N. 36enne del Nigeria

T.V. 31enne di Napoli

Z.R. 30enne di Campobasso

P.A. 26enne di Napoli

C.G. 27enne di Napoli

M.P. 42enne di Sarno

P.V. 40enne di Salerno

G.L 38enne di Napoli

B.L. 42enne Cercola

Le indagini condotte dal personale della Polizia Penitenziaria sin dall’immediatezza dei fatti, hanno portato anche alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Dodici detenuti per cui il pm che coordina gli accertamenti, il sostituto procuratore Luigi Iglio, ha firmato un’ informazione di garanzia e una notifica del sequestro e del deposito degli atti relativi allo stesso. In buona sostanza si tratta di materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni eseguite poche ore dopo il raid e consistente in scarpe, tute, scaldacollo che potrebbero presentare tracce utili, ed essere dunque oggetto di appositi rilievi del Dna del soggetto aggredito per identificare i detenuti che si sono resi autori del raid.

Le accuse provvisoriamente contestate agli undici indagati vanno dal tentato omicidio a quella di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Polizia Penitenziaria vennero “bloccati” per consentire che il raid punitivo fosse portato a compimento. Una vicenda inquietante, quella avvenuta nel penitenziario avellinese, su cui l’ Ufficio inquirente guidato da Domenico Airoma e la Sezione specifica che si occupa dei reati e della “criminalità intramuraria” sta lavorando per dare una risposta dal punto di vista Investigativo, anche per collocare il contesto e gli episodi collegati alla brutale aggressione avvenuta dietro le sbarre. Nei giorni successivi al raid punitivo una cinquantina di detenuti della Sezione Alta Sicurezza venne trasferita in altre strutture detentive italiane.