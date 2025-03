Avellino malore per un senzatetto nell'autostazione: carabinieri e 118 sul posto L'uomo un 40enne straniero è al Moscari

Colto da malore, senzatetto salvato in extremis . Ieri sera un senza fissa dimora di 40 anni, probabilmente originario del Pakistan, è stato colto da un malore ed stato soccorso dai sanitari del 118 e carabinieri che lo hanno scortato in ospedale. Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato trovato in stato di semiconsapevolezza da alcuni passanti, che hanno prontamente allertato le autorità competenti. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno provveduto a garantire la sicurezza dell'area e a prestare un primo soccorso, in attesa dell'arrivo dei sanitari. L'ambulanza ha poi trasportato il malcapitato all'ospedale Moscati, dove sono in corso gli accertamenti sulle cause del malore.