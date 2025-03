Bisaccia: lupa uccisa a colpi di arma da fuoco nella notte, shock in Irpinia Un delitto insensato e uno sfregio all’Irpinia intera, che adesso richiede giustizia a gran voce

Una splendida lupa è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nella notte a Bisaccia, in provincia di Avellino.

Shock in tutta la provincia per un delitto insensato che assesta un serio colpo alla fauna locale. Nella notte tra domenica 9 marzo e lunedì 10 marzo la lupa è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, esplosi da una carabina o una pistola. Uccidere una femmina di lupo in questo periodo è ancora più sadico e criminale, visto che alle nostre latitudini i lupi si accoppiano nei mesi tra gennaio e marzo.

Un atto insensato che non solo segna una tragedia per la fauna locale, ma rappresenta anche un affronto per l’intera Irpinia, dove il lupo è visto come un simbolo di resistenza e bellezza naturale. L’orrendo omicidio, avvenuto nel cuore della notte, ha suscitato indignazione tra i cittadini e le autorità locali.

Il lupo simbolo di bellezza e armonia

Il lupo, da sempre emblema di questa regione montuosa, ricopre un ruolo fondamentale nell’ecosistema locale. La sua presenza indica un ambiente sano e intatto. Eliminare un lupo non è solo un reato nei confronti di un singolo animale, ma un attacco all’equilibrio naturale. In particolare, la morte di una femmina di lupo in questo periodo dell’anno assume un’importanza ancora più grave, poiché i lupi si accoppiano tra gennaio e marzo, e la sua scomparsa potrebbe compromettere la riproduzione e il futuro della specie in quest’area.