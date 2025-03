Bisaccia, sfregio vandalico al falò di San Giuseppe: acceso in anticipo L'indignazione del sindaco Marcello Arminio: "Gesto vigliacco"

Uno sfregio vandalico dettato dall'imbecillità umana. Ignoti hanno dato alle fiamme in anticipo il tradizionale falò in onore di San Giuseppe in programma il prossimo 19 marzo.

E' successo incredibilmente nel centro storico di Bisaccia dove i ragazzi del paese, da giorni stanno accatastando legna e frasche di ulivo.

E' stato Michele Frascione per primo a documentare il grave gesto esprimendo indignazione e rabbia. Non era mai accaduto negli anni un gesto simile. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento i quali sono riusciti a salvare il salvabile.

Il sindaco Marcello Arminio e l'amministrazione comunale condannano in modo categorico il gesto vigliacco contro il falò in preparazione da parte del forum dei giovani bisaccese. "A tutti i ragazzi la nostra affettuosa solidarietà, certi che faremo un fuoco di San Giuseppe ancora più grosso di quello pensato, per trascorrere tutti insieme una bella serata di festa".