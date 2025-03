Criminalità: perquisizioni a raffica a Rione Mazzini, Rione Aversa e Mercogliano I controlli del territorio dei carabinieri. Sequestrate diverse armi

Negli ultimi giorni e dalle prime ore di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato le attività di controllo del territorio, eseguendo numerose perquisizioni locali e personali, anche con l’ausilio di unità cinofile per la ricerca di armi. Tali iniziative si inseriscono anche nel piano straordinario di controllo del territorio svolto sulla base delle indicazioni date dal Prefetto di Avellino, Dr.ssa Rossana Riflesso.

In tale contesto, da questa mattina sono in corso perquisizioni e controlli sia presso abitazioni che in locali commerciali di alcuni Rioni della Città e di Mercogliano. Nel corso delle operazioni sono già state rinvenute, tra l’altro, armi che, seppur di libera vendita, erano state private del “tappo rosso” che ne indica la natura non letale, presentandosi così come esatte riproduzioni di armi vere.

Nel corso di un controllo nel centro cittadino, in orario notturno, una pattuglia ha notato un’autovettura sospetta condotta da un 40enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino poiché trovato in possesso di una pistola del tipo scacciacani e di un coltello a serramanico. L’uomo, interpellato in merito, non ha saputo fornire spiegazioni plausibili né sul possesso di quanto rinvenuto, né sulla propria presenza in quel luogo e a quell’ora.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino rafforzano costantemente il controllo del territorio, confermando il loro impegno nel prevenire e contrastare ogni forma di criminalità e ribadendo la priorità assoluta dell’Arma: garantire la sicurezza dei cittadini.