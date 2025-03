Avellino, minorenne ubriaca: si indaga sulle somministrazioni di alcool Indagini in corso per accertare eventuali profili di responsabilità e su chi le ha venduto l'alcool

di Paola Iandolo

Sfiorato il dramma sabato scorso nella movida di via de Concilii: tredicenne di Avellino ricoverata in Codice Rosso al Moscati per un elevato tasso alcolemico. La ragazza era seduta su una panchina di via De Concilii in compagnia di alcune amiche. A soccorrerla l'euipaggio del 118 con la rianimazione a bordo. La minorenne è arrivata in condizioni critiche al nosocomio avellinese ed è stata trattata e ricoverata in pediatria.

Dopo due giorni di ricovero è stata dimessa e ha fatto ritorno a casa. Sull'episodio indagano i carabinieri di Avellino. La minorenne è stata già ascoltata dai carabinieri e potrebbe fornire elementi utili alle indagini, facendo chiarezza su come si è procurata o su chi le ha venduto le bevande alcoliche.