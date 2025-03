Grottolella,"Siamo disperati: aiutateci a trovare Chloe" L'appello urgente di una famiglia

Da ieri mattina lunedì 10 marzo Chloe è uscita dal cancello di un'abitazione, erano le dieci circa e da quel momento è scomparsa nel nulla. Una famiglia è disperata: "Non riusciamo più a trovarla. È un Labrador beige, indossa un collare rosa con una medaglietta con il suo nome e il numero di telefono, e un altro collare grigio. Potrebbe essere stata presa da qualcuno.

La stiamo cercando dappertutto, siamo davvero disperati". Il timore è che possa essere in pericolo o che realmente qualcuno l'abbia caricata in auto"

Una famiglia in queste ore è in trepidante attesa e spera di poterla riabbracciare al più presto. Vi è un grande legame affettivo molto forte. Chiunque l'abbia notata da qualche parte contribuisca a fornire informazioni utili. In caso di avvistamento contattare il numero 338.1974037 oppure 329.1912951.