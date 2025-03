Avellino, spedizione punitiva in via De Concilii: tutti a processo Il processo inizierà il prossimo 23 ottobre davanti al giudice Michela Eligiato

di Paola Iandolo

Rinviati a giudizio Luigi Valente e altri giovani di Mercogliano, parenti e amici del 19enne, figlio del presunto boss di Capocastello, che il 19 gennaio è stato raggiunto da un colpo di pistola alla schiena a Rione Mazzini. Luigi Valente, M.V., E.A. e M. G. - affiancati dagli avvocati Michele Scibelli e Nello Pizza - sono stati rinviati a giudizio per la spedizione punitiva avvenuta a via De Concilii il 20 maggio 2024 quando si organizzarono in danno di due loro coetanei di origine napoletana per una ragazza contesa. I ragazzi aggrediti - anche con la collaborazione di due minorenni che saranno giudicati dal tribunale dei minorenni di Napoli - rimediarono ferite giudicate guarbili in trenta giorni. Il processo inizia il 23 ottobre.Tutti sono accusati di lesioni personali aggravate. Si è costituito parte civile anche uno dei due ragazzi aggrediti, difeso dall’avvocato Marino Capone.

I sei giovani sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza attive su via De Concilii e con le testimonianze rese da residenti e commercianti.