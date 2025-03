Avellino, 2 quintali di dolci indiani sequestrati in A16 I controlli della polstrada

Oltre 190 chilogrammi di dolci tipici indiani sono stati sequestrati sull'A16 Napoli-Canosa dalla Polstrada di AVELLINO Ovest. La merce, accatastata all'interno di un furgone insieme a prodotti ortofrutticoli, è risultata priva di tracciabilità oltre a non essere conservata a temperatura idonea per garantire lo stato di conservazione. I dolci, hanno accertato gli agenti, sono stati distribuiti da una azienda con sede in provincia di Napoli. Gli accertamenti si sono svolti in collaborazione con il Servizio di prevenzione alimentare della Asl di AVELLINO. Il furgone, a bordo del quale viaggiavano due cittadini di nazionalità indiana, è stato sequestrato.