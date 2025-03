Condannato stalker di Miss Mamma Italiana Antonia Romano, è detenuto ad Ariano Ad emettere la sentenza di condanna il tribunale di Benevento

di Paola Iandolo

È stato condannato per stalking a due anni di reclusione l'ex fidanzato dell'avellinese, Antonia Romano, Miss Mamma Italiana 2016 nonché attrice, showgirl, ex concorrente di Uomini e Donne e da ultimo partecipante al programma televisivo L'Isola dei Famosi. A emettere la sentenza il tribunale di Benevento. Il 39enne di Atripalda è detenuto nel carcere di Ariano Irpino.

La ricostruzione

Il giovane la contattava con centinaia di telefonate, email, oltre a pedinamenti, scenate di gelosia avvenute in strada ed in locali pubblici, minacce di morte. Condotte che la vittima adenunciò prontamente. L'uomo venne arrestato in flagranza di reato a Benevento il 2 febbraio 2024. Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva invocato una condanna a un anno di reclusione, ma il giudice, in accoglimento delle richieste avanzate dal difensore della donna, l'avvocato Rolando Iorio, ha inflitto una condanna pari al doppio, non concedendo alcun beneficio di legge.