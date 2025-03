La terra torna a tremare anche in Irpinia: tre scosse nella notte, ecco dove Non si segnalano danni a persone o cose

La Campania continua a tremare. Non solo nei Campi Flegrei tra Napoli e Pozzuoli. La terra torna a tremare anche in Irpinia. Tre scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv dopo la mezzanotte con epicentro tra San Sossio Baronia e Vallesaccarda. Si è trattato di scosse di lieve intensità, non si segnalano danni a persone o cose nei due comuni della provincia di Avellino.

La prima scossa 40 minuti e 22 secondi dopo la mezzanotte a San Sossio Baronia, magnitudo 2.0. Alle 00.45:14 la terra ha tremato a Vallesaccarda con una intensità pari a 2.6. All'1:35:59, invece, secondo scossa di terremoto a San Sossio Baronia di magnitudo 2.3.