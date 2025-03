Avellino, accoltella il compagno della sua ex moglie: attesi risvolti giudiziari A breve potrebbero essere chiuse le indagini sull'episodio avvenuto 15 giorni fa i Viale Italia

di Paola Iandolo

Per l' aggressione avvenuta nella tarda serata del 05.03. scorso nei confronti della ex moglie e di un gioielliere di Napoli nel centro della città si attendono provvedimenti giudiziari. I protagonisti della vicenda e vittime dell'aggressione, auspicano che quanto prima l'autorità giudiziaria faccia chiarezza sulla vicenda applicando eventuali misure nei confronti dell'autore della violenta aggressione.

Gli inquirenti procedono in maniera serrata ed in settimana hanno ascoltato quasi tutti i testimoni oculari della tristissima vicenda occorsa e si ipotizza che a breve si possano chiudere le indagini e far luce sul duplice episodio di violenza verificatosi in Viale Italia, dove “l’aggressore”, ha dapprima speronato l’autovettura della ex moglie e poi con efferatezza ha accoltellato al volto ed al corpo quello che riteneva il nuovo compagno della ex moglie.

Il peggio è stato evitato solo grazie all’intervento di un noto imprenditore di Avellino, che si è frapposto tra l’aggressore e la vittima, cercando di evitare che le coltellate colpissero fatalmente il gioielliere. Intanto l'aggressore è ancora a piede libero.