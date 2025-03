I Carabinieri tra le persone: incontri tra chiese, rsa e scuole Il tour

A Gesualdo, il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano, insieme al rispettivo Comandante di Stazione, ha incontrato gli alunni del Liceo Musicale. A Montella e Villanova del Battista, rispettivamente i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Montella e Zungoli hanno tenuto un incontro presso la scuola primaria e secondaria, offrendo spunti di riflessione sulla sicurezza, il rispetto delle regole e l’uso corretto dello smartphone. Parallelamente, nella chiesa di Ospedaletto d’Alpinolo, nella sala consiliare del comune di Venticano e in una residenza per anziani di Voltura Irpina, gli incontri si sono concentrati sulla prevenzione delle truffe, in particolare quelle perpetrate da finti appartenenti alle forze dell’ordine, falsi impiegati di enti pubblici o presunti parenti in difficoltà, nonché dei furti in abitazione. Durante questi momenti di confronto, i cittadini sono stati invitati a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta e sono stati forniti consigli per evitare di cadere vittime di raggiri.