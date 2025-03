Avellino, ai domiciliari spaccia droga in piazza Kennedy: arrestato 25enne L'uomo è stato sorpreso fuori casa, doveva essere ai domiciliari: aveva nelle scarpe 7 dosi di droga

Venerdì pomeriggio, i militari della Compagnia Carabinieri di Avellino hanno arrestato un venticinquenne per l’ipotesi di reato di “evasione e spaccio di sostanze stupefacenti”. Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, a seguito di un controllo presso la propria abitazione, veniva rintracciato dai militari operanti, nei giardini di piazza Kennedy.

L’immediata perquisizione al soggetto consentiva di rinvenire, occultata nelle scarpe, una modica quantità di stupefacente del tipo hashish, suddivise in sette dosi, nonché la somma di denaro contante di 40,00 euro, ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

La droga è stata sottoposta a sequestro e il 25enne, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.