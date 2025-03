Movida, droga e abuso di alcol tra giovanissimi: controlli a tappeto ad Avellino Intensificati i controlli nel fine settimana in città

Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha aumentato i controlli nel capoluogo irpino. In questo fine settimana, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, i servizi svolti hanno avuto come obiettivi principali la prevenzione e la repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché quella sull’abuso di alcolici e superalcolici tra giovani e giovanissimi con mirati controlli agli esercizi pubblici.

L’attenzione dell’Arma verso i reati in genere e i fenomeni dello spaccio e consumo di stupefacenti nonchè l’abuso di bevande alcooliche resta alta: il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino affianca all’attività repressiva un’importante campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole dell'intera provincia irpina per le pericolose ricadute sulla salute e sulla sicurezza.