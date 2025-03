Avellino, Ritrovato Fahim: il 25enne bengalese ha fatto ritorno alla Caritas Fahim torna alla Caritas di Avellino che lo ha accudito anche in passato

di Paola Iandolo

Il 24 enne bengalese Fahim è stato riaffidato alla Caritas di Avellino. Il giovane scomparso i primi di febbraio da Avellino. Dopo 15 giorni è stato rintracciato dai volontari mentre vagava a piedi lungo le strade di Cava de’ Tirreni. Il giovane era stato accolto dal centro dei padri Saveriani a Salerno. Per i volontari della Caritas e per Don Vitaliano il suo ritorvamento era stato un sollievo dopo aver tenuto il peggio. Ma stamane Fahim era stato notato vagare nei pressi del Centro Australia, nei pressi di un noto bar. Fahim era stato notato a capo chino in pessime condizioni. Subito sono stati allertati polizia e sanitari. Sul posto anche i membri della Caritas che hanno accolto nuovamente Fahim con problemi psichici, più volte condotto in ospedale per delle visite.