Avellino, auto si ribalta: paura per il conducente illeso L'incidente si è verificato lungo la via Pennini a pochi metri di distanza dal centro

di Paola Iandolo

Si ribalta con l'auto. L'incidente si è verificato stamattina lungo via Pennini. A ribaltarsi una Fiat 500 rossa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un'auto dei carabinieri e della polizia. per accertare la dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione sembra che non siano coinvolti altri veicoli, ma gli agenti stanno ascoltando il conducente dell'auto per escludere la responsabilità di altri conducenti e stabilire con esattezza la dinamica dell'incidente. Il conducente sebbene visibilmente spaventato non ha riportato conseguenze gravi. Lungo la strada Sp265 si sono create delle code in attesa che fossero ultimati i rilievi e che il veicolo fosse messo in sicurezza dai caschi rossi prontamente giunti sul posto.Indagini in corso.