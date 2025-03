Rapina ad Avella, banditi armati di mazze di ferro fanno irruzione all'Eurobet Indagano i carabinieri di Baiano ed Avella sulla rapina a mano armata avvenuta nel cuore della notte

Questa notte, ad Avella, i Carabinieri della Compagnia di Baiano sono intervenuti sulla Strada Statale 7 Bis, per una rapina avvenuta presso il centro scommesse Eurobet, aperto h24.La dinamica è stata ricostruita dai militari intervenuti tempestivamente sul posto, grazie a quanto raccontato dalle persone presenti, all'interno dell'attività. Secondo quanto ricostruito, grazie ad un azione rapidissima, due malviventi con volto travisato e guanti sono entrati nella sala scommesse. I due banditi armati di mazze in ferro, si sono fatti consegnare l'incasso dal personale della slot. Tutto è avvenuto in pochi minuti. I due rapinatori hanno messo a segno il colpo per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto scura.

Il bottino è in via di quantificazione. Le indagini sono in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano e Stazione di Avella.