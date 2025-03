Rapina nel centro scommesse: "Erano armati e hanno portato via 20mila euro" Il racconto del titolare del centro scommesse Eurobet di Avella

Attimi di paura questa mattina all'alba, ad Avella. Una banda di rapinatori hanno fatto irruzione intorno alle 4 del mattino nel centro scommesse Eurobet che si trova lungo la strada statale. La dinamica è stata ricostruita dai militari intervenuti tempestivamente sul posto. Secondo quanto ricostruito, grazie ad un azione rapidissima, tre malviventi con volto travisato da passamontagna e guanti sono entrati nella sala scommesse armati di mazze in ferro, si sono fatti consegnare l'incasso dal personale della slot. Tutto è avvenuto in pochi minuti.

Il bottino si aggira intorno ai 20mila euro, i banditi sono riusciti a portare via denaro contante ma non sono riusciti ad aprire la cassaforte, dopodiché sono fuggiti via su un'Audi nera. “E' la prima volta che nel centro scommesse si verifica un'azione così violenta – ha raccontato il titolare del centro – era una banda specializzata nei furti e rapine. Avevano un accento straniero, hanno preso i soldi e sono fuggiti via”.